В Екатеринбурге ликвидировали пожар в общежитии завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар в общежитии Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) в Екатеринбурге, где десять человек пострадали, еще один погиб, сообщает в понедельник ГУМЧС по Свердловской области.

По данным областного главка МЧС, сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного общежития на улице Восточная поступило в 11:35 по местному времени (9:35 мск). По автолестнице были спасены 23 человека, 91 человек был эвакуирован по лестничным маршам. Сейчас, по информации ведомства, открытое горение ликвидировано. В управлении здравоохранения Екатеринбурга РИА Новости сообщили, что в результате пожара пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб. По данным региональной прокуратуры, предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем.

"В 16.41 местного времени (14.41 мск) на месте пожара по адресу: город Екатеринбург, улица Восточная завершены работы по разборке и проливке сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается, на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и пожарные дознаватели, а также следственные органы", — говорится в сообщении ГУМЧС.