В Свердловской области назвали возможную причину пожара в общежитии завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Крупный пожар в общежитии Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) в Екатеринбурге, в котором десять человек пострадали и один погиб, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.

По данным областного главка МЧС, сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного общежития на улице Восточная поступило в 11.35 по местному времени (9.35 мск). По автолестнице были спасены 23 человека, 91 человек был эвакуирован по лестничным маршам. Сейчас, по информации ведомства, открытое горение ликвидировано. В управлении здравоохранения Екатеринбурга РИА Новости сообщили, что в результате пожара пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.

"Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению противопожарного законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Результаты доследственной проверки в прокуратуре района поставлены под контроль", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что очаг возгорания располагался в комнате общежития на третьем этаже. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает прокуратура.