Мужчина, избивший пятерых детей в Саратовской области, был пьян

САМАРА, 13 авг — РИА Новости. Мужчина, который избил пятерых детей, обидевших его сына во время прогулки в одном из дворов в городе Энгельсе, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Ранее пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой сообщила, что взрослый мужчина избил пятерых детей после того, как его сыну попали песком в глаза на детской площадке в Энгельсе. Ребенок пожаловался на обидчиков своему отцу, который впоследствии загнал несовершеннолетних в подъезд и по очереди избил.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 42-летний мужчина причинил детям различного рода телесные повреждения, с которыми они обратились в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшим детям – от семи до 11 лет, в настоящее время двое детей находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, еще троих отпустили домой к родителям. ГУ МВД России по Саратовской области проводит проверку по факту произошедшего, решается вопрос о передаче ее материалов в СУСК по региону. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.