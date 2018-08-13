СК намерен расследовать дело об избиении детей в Саратовской области

САМАРА, 13 авг — РИА Новости. СУСК России по Саратовской области инициировал вопрос о передаче ему из полиции материалов проверки по факту избиения пятерых детей в городе Энгельсе, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой сообщила, что взрослый мужчина избил пятерых детей после того, как его сыну попали песком в глаза на детской площадке в Энгельсе. Ребенок пожаловался на обидчиков своему отцу, который впоследствии загнал несовершеннолетних в подъезд и по очереди избил. ГУ МВД России по Саратовской области проводит проверку произошедшего, добавили в пресс-службе омбудсмена.

"Следственными органами СК РФ по Саратовской области перед надзорным органом инициирован вопрос об изъятии и передаче из территориального отдела полиции материалов проверки по факту применения насилия жителем города Энгельса к несовершеннолетним", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы СУСК по региону, в настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего инцидента, решение будет принято по результатам доследственной проверки.

По информации пресс-службы детского омбудсмена, пострадавшим детям — от семи до десяти лет. Там отметили, что дети получили медицинскую помощь, в случае необходимости им окажут также психологическую поддержку. Кузнецова обратилась в прокуратуру Саратовской области с просьбой провести тщательную проверку.