В Ростовской области бывшего борца с коррупцией обвиняют в получении взятки

ВОЛГОГРАД, 13 авг – РИА Новости. Бывший начальник антикоррупционного отдела управления МВД по Волгодонску Ростовской области обвиняется в получении взятки на 1,5 миллиона рублей и мошенничестве, дело направлено в суд, сообщает в понедельник прокуратура Ростовской области.

Бывшего правоохранителя обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. По данным прокуратуры, ранее он был объявлен в международный розыск и был выдан правоохранительными органами Чехии.

"По версии следствия, обвиняемый получил через посредников взятки на сумму более 1,5 миллиона рублей за непроведение сотрудниками вверенного ему отдела проверок по фактам реализации на территории города Волгодонска контрафактной алкогольной продукции и осуществлению незаконной игорной деятельности", — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчину обвиняют в том, что он украл и продал магистральные газовые трубы и алкоголь на сумму более 6 миллионов рублей, добавляет прокуратура.