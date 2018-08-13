В Саратовской области мужчина избил пятерых детей

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Взрослый мужчина избил пятерых детей после того, как его сыну попали песком в глаза на детской площадке в Энгельсе, детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась прокуратуру Саратовской области с просьбой провести тщательную проверку, сообщает ее пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что пострадавшим детям — от семи до десяти лет. Кузнецова обратилась в прокуратуру Саратовской области с просьбой провести тщательную проверку.
Там отметили, что дети получили медицинскую помощь, в случае необходимости им окажут также психологическую поддержку. ГУ МВД России по Саратовской области проводит проверку произошедшего, добавили в пресс-службе омбудсмена.