В Саратовской области мужчина избил пятерых детей

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Взрослый мужчина избил пятерых детей после того, как его сыну попали песком в глаза на детской площадке в Энгельсе, детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась прокуратуру Саратовской области с просьбой провести тщательную проверку, сообщает ее пресс-служба.

"Конфликтная ситуация между мальчиками и взрослым мужчиной произошла после того, как 8-летнему сыну гражданина на детской площадке попали в глаза песком. Ребенок пожаловался на обидчиков своему отцу, который впоследствии загнал несовершеннолетних в подъезд и по очереди избил", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пострадавшим детям — от семи до десяти лет. Кузнецова обратилась в прокуратуру Саратовской области с просьбой провести тщательную проверку.

Там отметили, что дети получили медицинскую помощь, в случае необходимости им окажут также психологическую поддержку. ГУ МВД России по Саратовской области проводит проверку произошедшего, добавили в пресс-службе омбудсмена.