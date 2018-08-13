Главу карельского "Мемориала" этапируют в Петрозаводск 17 августа

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 авг — РИА Новости. Этапирование главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева из Санкт-Петербурга в Петрозаводск назначено на 17 августа, сообщил РИА Новости адвокат Виктор Ануфриев.
"Семнадцатого августа он будет направлен в Петрозаводск", — сказал Ануфриев.
Дмитриев был задержан при попытке выехать из Петрозаводска в рамках дела о насильственных действиях сексуального характера. Петрозаводский городской суд санкционировал его арест 28 июня. Дмитриев был этапирован в СИЗО в Колпино 15 июля, после чего проходил психолого-психиатрическую экспертизу.
В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.
По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему 9 лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.