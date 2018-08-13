Пострадавшим при пожаре в общежитии завода в Екатеринбурге помогут с жильем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Руководство Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) окажет помощь всем сотрудникам, которые в понедельник пострадали при пожаре в общежитии предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

По данным областного главка МЧС, сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного общежития на улице Восточная поступило в 11.35 по местному времени (9.35 мск). По автолестнице были спасены 23 человека, 91 человек был эвакуирован по лестничным маршам.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга РИА Новости сообщали, что в результате пожара пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.

"Безусловно, предприятие окажет необходимую поддержку заводчанам, пострадавшим от пожара, в том числе в организации временного жилья. Для того чтобы оказать помощь максимально эффективно, ситуация каждого пострадавшего жильца будет рассматриваться комиссией в индивидуальном порядке", – сказала собеседница агентства.

В пресс-службе УОМЗ добавили, что сейчас создана комиссия по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий пожара и координации оказания помощи жильцам общежития. После допуска к помещениям будет проведено обследование здания для оценки ущерба от пожара и объема средств, необходимых для его восстановления.