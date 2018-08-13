В ямальской тундре четвертый день продолжаются поиски пропавшей девочки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг — РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе начали проверку после пропажи 15-летней девочки, которая три дня назад ушла из чума и не вернулась, сообщает региональное управление СК.

"По предварительной информации, 10 августа из чума, расположенного в тундровой местности в 100 километрах от села Гыда Тазовского района ЯНАО, ушла несовершеннолетняя, и до настоящего времени ее место нахождения не установлено", — говорится в сообщении. Следователи проводят проверку по факту исчезновения 15-летней девочки.

В учреждении "Ямалспас" РИА Новости пояснили, что его специалисты ведут поиски подростка. По словам замначальника "Ямалспаса" Михаила Никитюка, для этих целей задействована авиатехника.

"Авиация применялась, вчера был вылет, завтра также планируется вылет. Обследование как авиационное ведется, так и наземным способом", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что от "Ямалспаса" во вторник в поисках будут задействованы семь человек, кроме того участие в операции принимают сотрудники полиции, местные жители и работники Гыданского заповедника, так как предполагается, что в указанном районе может бродить одинокий медведь.