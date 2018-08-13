В Марий Эл многодетную мать оштрафовали после смерти двух ее детей в пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Многодетной матери из Марий Эл назначен судебный штраф в 5 тысяч рублей за причинение своим малолетним детям смерти по неосторожности, сообщает управление СК по региону.

Следствием и судом установлено, что 27-летняя жительница Моркинского района Марий Эл 18 мая была вынуждена пойти по направлению биржи труда на работу. Она не смогла найти того, кто согласился бы посидеть с детьми — мальчиками пяти и семи лет и девочками трех и четырех лет — и оставила их одних. Старшая из девочек взяла с холодильника спички и, играя, устроила пожар. В результате сгорел дом, мальчики смогли его покинуть, а девочки погибли.

"По уголовному делу были проведены две судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, допрошены свидетели. Женщина признала вину, решением суда ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, уголовное дело прекращено", — говорится в сообщении СК.