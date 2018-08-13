В Тюмени завели дело после нападения на полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в Тюмени, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

ЧП произошло 8 августа возле платной переправы через реку Тура в Тюмени, пишет местное издание Nashgorod.ru. Работники переправы, по данным СМИ, напали на полицейских с бейсбольными битами и лопатами из-за того, что стражи порядка отказались платить за проезд.

"По данным следствия, 8 августа 2018 года в дневное время у дома 32 "А" корпус 1 по улице Судостроителей города Тюмени в ходе пресечения противоправных действий граждан, в отношении сотрудников УМВД России по Тюменской области было применено насилие опасное для жизни и здоровья", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что четырем задержанным предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, суд отправил их под домашний арест.