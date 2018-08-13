Суд в Ярославле оставил под арестом фигуранта дела о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Ярославский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении жалобы на арест фигуранта уголовного дела о пытках в колонии Александра Морозова, сообщил РИА Новости представитель суда.
В колонии Морозов занимает должность младшего инспектора группы надзора. Предположительно, именно с ним начался словесный конфликт у осужденного Евгения Макарова, переросший в жестокое избиение.
"Суд оставил апелляционную жалобу на арест Морозова без удовлетворения", — сказал собеседник.
Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлены обвинения.