Мосгорсуд отказался освободить бывшего первого замглавы МЧС Шлякова

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего первого замглавы МЧС Сергея Шлякова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого и оставил без изменения решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.

По данным следствия, Шляков и двое его сообщников в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами. Тверской суд Москвы в минувший четверг арестовал Шлякова.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.