В Новосибирске выселенная женщина оставила квартиру экс-супруга без окон

НОВОСИБИРСК, 13 авг – РИА Новости. Женщина, выселенная из квартиры в Новосибирске по суду бывшим супругом, вынесла из нее все имущество, в том числе и установленные в жилье окна, сообщает в понедельник управление ФССП по региону.
"Тогда женщина еще не догадывалась, что может совсем остаться без желаемого жилья. Мужчина обратился в суд с исковым заявлением о признании гражданки Б. утратившей право пользования жилым помещением и просил обязать ее освободить квартиру в течение десяти дней с момента вступления в законную силу решения суда", — говорится в сообщении.
"Понимая, что остается без желаемой квартиры, должница решила отомстить бывшему супругу", руководствуясь афоризмом "так не доставайся же ты никому!", отметили в УФСПП. "В квартире не стало не только женщины, но и имущества. Гражданка Б. забрала с собой даже окна, установленные в помещении", — говорится в сообщении.