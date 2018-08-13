В Новосибирске выселенная женщина оставила квартиру экс-супруга без окон

НОВОСИБИРСК, 13 авг – РИА Новости. Женщина, выселенная из квартиры в Новосибирске по суду бывшим супругом, вынесла из нее все имущество, в том числе и установленные в жилье окна, сообщает в понедельник управление ФССП по региону.

В управлении пояснили, что 44-летняя женщина развелась с мужем более 20 лет назад, однако продолжала проживать в принадлежащей мужчине квартире. Сам он дома находился редко из-за связанной с постоянными командировками работы. В итоге прописанная в квартире женщина решила отсудить себе право собственности на жилье, однако суд отказал ей в этом.

"Тогда женщина еще не догадывалась, что может совсем остаться без желаемого жилья. Мужчина обратился в суд с исковым заявлением о признании гражданки Б. утратившей право пользования жилым помещением и просил обязать ее освободить квартиру в течение десяти дней с момента вступления в законную силу решения суда", — говорится в сообщении.

После того как суд встал на сторону мужчины, его бывшая жена не покидала квартиру, пока к ней не пришли судебные приставы и не предупредили об ответственности за неисполнение решения суда. В итоге рассерженная женщина, много лет исправно оплачивавшая коммунальные платежи, согласилась выехать из квартиры.

"Понимая, что остается без желаемой квартиры, должница решила отомстить бывшему супругу", руководствуясь афоризмом "так не доставайся же ты никому!", отметили в УФСПП. "В квартире не стало не только женщины, но и имущества. Гражданка Б. забрала с собой даже окна, установленные в помещении", — говорится в сообщении.