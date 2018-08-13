СК начал проверку после пожара в общежитии завода в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту крупного пожара в общежитии Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) в Екатеринбурге, в котором десять человек пострадали и один погиб, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

По данным областного главка МЧС, сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного общежития на улице Восточная поступило в 11:35 по местному времени (9:35 мск). По автолестнице были спасены 23 человека, 91 человек был эвакуирован по лестничным маршам. Сейчас, по информации ведомства, открытое горение ликвидировано.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга РИА Новости сообщали, что в результате пожара пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.

"По сообщению о возгорании в общежитии по улице Восточная в Екатеринбурге и гибели человека следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга областного СКР организована проверка, на месте происшествия работают следователь СКР, пожарные из МЧС и полиция. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются точные очаг и причины возгорания", — говорится в сообщении.