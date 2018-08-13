Прокуратура проверит видео с пролетом вертолета под мостом в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту появления видеозаписи с вертолетом, пролетающим под опорой Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как информировало сетевое издание "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в минувшие выходные неизвестный мужчина, не получив разрешение на вылет, сел за штурвал своего вертолета и пролетел под опорой ЗСД. После этого, как отмечает издание, пилот проигнорировал все попытки диспетчеров выйти на связь и был задержан только на вертолетной площадке в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области.

Как рассказал собеседник агентства в Северо-Западной транспортной прокуратуре, ориентировочно несанкционированный пролёт был совершён под опорами ЗСД вблизи Крестовского острова.

"По факту публикации организована проверка, проведение которой поручено санкт-петербургской и ленинград-финляндской транспортной прокуратуре", — сказал собеседник агентства.