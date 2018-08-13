Хабаровского авиадебошира заключили под арест

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Авиадебошир из Хабаровска, пытавшийся попасть в кабину пилотов, заключен под стражу по решению суда, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по трем статьям, сообщается на сайте СК РФ.

Девятого августа пассажир авиалайнера сообщением Хабаровск — Красноярск, находясь на борту воздушного судна, начал вести себя агрессивно, пытался проникнуть в кабину пилотов при подготовке ко взлету. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту города Хабаровска, где он продолжал вести себя агрессивно, сломал скамейку дежурной части аэропорта и оскорблял полицейских. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую оценку этому происшествию.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении пассажира авиалайнера сообщением Хабаровск-Красноярск. Сегодня по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ближайшее время мужчине планируется предъявить обвинение по трем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества.

Следственный комитет напомнил о необходимости строго соблюдать правила поведения как на борту воздушного судна, так и в аэропортах. В ведомстве отметили, что агрессивные действия неминуемо влекут за собой последствия в виде уголовной ответственности.

"Санкции статей Уголовного кодекса, под которые подпадают действия подозреваемого по этому делу, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В практике Следственного комитета были авиадебоширы, пытавшиеся скрыться в другом государстве, но подобные попытки не увенчались успехом, и все они ответили по закону", — добавляется в сообщении.