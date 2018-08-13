В Екатеринбурге загорелось общежитие завода, есть погибший

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Десять человек пострадали, еще один погиб при пожаре, который в понедельник произошел в общежитии Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения Екатеринбурга.
"За медицинской помощью обратились десять человек, в том числе один ребенок. Двое отправлены в областной токсикоцентр. По факту был найден один погибший", – рассказала собеседница агентства. Она добавила, что на месте ЧП работало пять бригад скорой помощи, из них две реанимационных.