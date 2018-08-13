В Петербурге из психбольницы сбежали двое ранее судимых мужчин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Двое мужчин, ранее судимых за кражи и незаконный оборот наркотиков, в понедельник утром сбежали из петербургской психбольницы имени Скворцова-Степанова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в понедельник медперсонал городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова обнаружил отсутствие двоих пациентов, проходивших принудительное лечение.

"Побег совершили 19-летний мужчина, судимый пять раз за кражи и грабёж, и 29-летний трижды судимый за незаконный оборот наркотиков", — сказал собеседник агентства.

Информацию о поиске пациентов РИА Новости подтвердили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Полицией приняты меры к розыску и задержанию граждан, самовольно покинувших медучреждение", — сказал представитель ведомства.