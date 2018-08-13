Вторую участницу стрельбы в курганской школе поместят в спецучреждение

Кабинет математики в школе № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. Архивное фото

Кабинет математики в школе № 15 города Шадринска, в которой 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета. Архивное фото

ЧЕЛЯБИНСК, 13 авг – РИА Новости. Вторую школьницу, участвовавшую в конфликте со стрельбой в школе города Шадринск Курганской области, по решению суда поместят в учебное заведение закрытого типа на 2 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Шадринского районного суда.

В марте 13-летняя ученица шадринской школы №15 открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, семь детей получили синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась. Сообщалось, что одна из школьниц взяла пистолет у отца, вторая из пистолета стреляла, третья — отвлекала учителя, чтобы в момент стрельбы его не было в классе.

По данным прокуратуры региона, следственное управление СКР по региону провело проверку по факту стрельбы в школе и отказало в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что участницы происшествия — несовершеннолетние. Прокуратура уточняет, что материалы проверки были рассмотрены комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шадринска, которая решила ходатайствовать перед судом о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Как сообщал Шадринский райсуд, одну из школьниц, которая стреляла в одноклассников, суд 8 августа решил поместить в спецучреждение закрытого типа на 2 года. Следующие ходатайства суд планировал рассмотреть 9 и 10 августа.

"Шадринский районный суд рассмотрел 9 и 10 августа ходатайства о помещении остальных участниц конфликта – еще двух школьниц – в спецучреждения закрытого типа. В отношении одной из них ходатайство было удовлетворено, также на срок 2 года", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что суд отказал в подобном ходатайстве в отношении третьей школьницы. В суде добавили, что решения суда можно обжаловать в течение 10 дней.