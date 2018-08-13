Подозреваемого в поджоге церкви в Карелии проверят на вменяемость

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фото

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фото

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 авг – РИА Новости. Следователи направили на психолого-психиатрическую экспертизу подростка, подозреваемого в поджоге Успенской церкви в Карелии, сообщает СКР.

ГУ МЧС ранее информировало, что 10 августа здание храма сгорело полностью. При тушении огня пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог, однако официально эту версию ведомство не подтверждает. Полиция Карелии и Следственный комитет начали проверку. Возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр памятников истории и культуры и взятого под охрану государства.

Ранее газета "Комсомольская правда" со ссылкой на местных жителей сообщала, что задержанный 15-летний подросток якобы причисляет себя к сатанистам и поджег церковь намеренно.

"По версии следствия, утром 10 августа 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки", — говорится в сообщении.

"Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия", — добавили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Создана следственная группа. Кроме того, в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Являлось памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.