Жителю Челябинска вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими

ЧЕЛЯБИНСК, 13 авг – РИА Новости. Суд приговорил жителя Челябинска к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором по его вине погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, водитель иномарки не обеспечил исправное техсостояние автомобиля, так как у машины на передней оси были установлены ошипованные, а на задней оси неошипованные шины.
"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года", — говорится в сообщении.
Мужчина полностью признал свою вину, в суде заявил о раскаянии в содеянном, уголовное дело рассмотрено в особом порядке, уточняет прокуратура.