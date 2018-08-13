Жителю Челябинска вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими

ЧЕЛЯБИНСК, 13 авг – РИА Новости. Суд приговорил жителя Челябинска к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором по его вине погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщала областная полиция, ДТП произошло 2 февраля в 07.45 (05.45 мск) в Челябинске. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем той же марки. В результате ДТП погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

По данным прокуратуры, водитель иномарки не обеспечил исправное техсостояние автомобиля, так как у машины на передней оси были установлены ошипованные, а на задней оси неошипованные шины.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года", — говорится в сообщении.

Он обвинялся в "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека", добавляется в сообщении.

Мужчина полностью признал свою вину, в суде заявил о раскаянии в содеянном, уголовное дело рассмотрено в особом порядке, уточняет прокуратура.