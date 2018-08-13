Под Волгоградом обезвредили авиабомбу времен ВОВ

ВОЛГОГРАД, 13 авг – РИА Новости. Фугасную авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, найденную на дне Волги, обезвредили в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщает в понедельник МЧС по региону.

"Авиабомба была обезврежена на месте путём подрыва высококлассными специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", прибывшими из Москвы", — сообщается в релизе ведомства.

Как отмечает ГУ МЧС по Волгоградской области, это двенадцатая авиабомба, найденная и обезвреженная в регионе с начала 2018 года.