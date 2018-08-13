В Чувашии столкнулись машины свадебного кортежа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Три автомобиля свадебного кортежа столкнулись в Чувашии, пять человек, среди которых двое детей, получили травмы, сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП произошло около 13.00 в субботу в Ибресинском районе Чувашии на 113 километре автодороги "Аниш" недалеко от поселка Буинск.

"По предварительным данным, аварию спровоцировал 40-летний водитель "Калины", который совершил наезд на остановившийся на обочине автомобиль Toyota Highlander, а затем в него въехал автомобиль ВАЗ 2114. В ДТП пострадали пять человек, в том числе 16-летняя девушка и 8-летний мальчик, находившиеся в салоне автомобиля ВАЗ 2114", — говорится в сообщении.

В отношении предполагаемого виновника возбуждено административное расследование по статье 12.24 "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.