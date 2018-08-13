Число отравившихся в детском лагере в Дагестане возросло до 65 человек

МАХАЧКАЛА, 13 авг — РИА Новости. Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией из детского лагеря в Шамильском районе Дагестана достигло 65 человек, в их числе 61 ребенок, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Утром в понедельник в Роспотребнадзоре информировали, что, по предварительным данным, госпитализированы более 50 детей.

"В период с 12 по 13 августа в шамильскую больницу госпитализированы 65 больных с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 61 ребенок и четыре человека из обслуживающего персонала. По предварительным данным эпидрасследования, имеет место реализация пищевого пути передачи инфекции", — рассказал представитель регионального минздрава.

Он отметил, что состояние пострадавших из детского лагеря оценивается как средней и легкой степени тяжести.

"Для оказания помощи в Шамильский район выехали специалисты минздрава Дагестана и республиканского центра инфекционных болезней", — отметил собеседник агентства.