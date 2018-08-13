В Екатеринбурге при пожаре в доме погиб мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку по факту пожара в жилом доме, при котором один человек погиб, еще четверо несовершеннолетних пострадали, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.

ЧП произошло в понедельник около 01:53 по местному времени (23:53 мск воскресенья) в шестиквартирном деревянном доме на улице Проезжей в Екатеринбурге. "При тушении пожара в квартире №2 по данному адресу обнаружен труп мужчины 1959 года рождения. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в ДГБ №9 доставлены его дети: мальчик 2001 года рождения, девочки 2003, 2007 и 2015 года рождения", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что многодетная семья была благополучной и не состояла на учете. Сейчас, по данным прокуратуры, рассматриваются две версии, по которым мог произойти пожар: неисправность в электропроводке и неосторожное обращение с огнем в пристрое дома.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики при работе с многодетной семьей, а также соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации многоквартирного дома", – добавили в ведомстве.