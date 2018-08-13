В Подмосковье обнаружили цех по производству контрафактной Coca-Cola

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция изъяла 25 тысяч бутылок с контрафактным газированным напитком под видом известного бренда, а также канистры с концентратом и оборудование для нанесения логотипов из крупного нелегального цеха в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, работники цеха пытались выдать свою продукцию за напиток Coca-Cola.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного газированного напитка под видом известного бренда", — пояснила Волк.

По данным полиции, производство располагалось в промышленной зоне городского округа Чехов, готовая продукция реализовывалась в Подмосковье. В момент появления сотрудников полиции в цехе находились 15 рабочих из стран ближнего зарубежья, которые круглосуточно в промышленных масштабах изготавливали контрафакт. По словам Волк, они добавляли в воду химические вещества, затем газировали и разливали напиток в пластиковые емкости с готовыми этикетками. Нанесенный правообладателю ущерб превысил 2 миллиона рублей.

В ходе осмотра цеха изъято около 25 тысяч двухлитровых бутылок с готовой продукцией, канистры с концентратом, пластиковые бутылки, этикетки, крышки, оборудование для нанесения логотипов, а также автоматическая конвейерная линия. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".

В настоящее время нелегальный цех закрыт. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию организаторов цеха.