Жительница Сургута обиделась на мужчину, не дарившего ей шубу, и украла ее

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг — РИА Новости. Жительница Сургута (ХМАО) оказалась под стражей после того, как обиделась на своего мужчину, не дарившего ей шубу, и украла меховое изделие у его бывшей супруги, чтобы продать за 5 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное управление МВД.

Отмечается, что в полицию обратилась 35-летняя женщина, заявившая, что шуба пропала из квартиры во время ее отсутствия. Ущерб она оценила в 70 тысяч рублей. Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемую в краже, ей оказалась ранее судимая 29-летняя жительница Сургута, которая находится в федеральном розыске. По информации ведомства, женщина уже проходит подозреваемой по другому делу о краже.

"Полицейские установили, что бывший супруг с новой возлюбленной пришли в квартиру потерпевшей. Увидев меховое изделие, женщина, обидевшись на мужчину за отсутствие такого дорогого подарка у себя, похитила шубу. После чего, осознав, что в летнее время года она не сможет носить ее, продала за 5 тысяч рублей", — рассказали в управлении МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под стражей, добавили в ведомстве.