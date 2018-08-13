Роспотребнадзор взял более 450 проб воздуха в Якутии из-за лесных пожаров

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор взял более 450 проб воздуха в населенных пунктах Якутии, которые граничат с территориями лесных пожаров, превышения гигиенических нормативов содержания продуктов горения не выявлено, сообщается на сайте ведомства.

"В населенных пунктах, граничащих с лесными пожарами, отобрано более 450 проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ — продуктов горения. По результатам проведенных лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов в исследованных пробах не установлено", — говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор держит на контроле качество воды в подтопленных дождевым паводком регионах: Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Тыва и Амурской области.

"Усиленный лабораторный контроль качества питьевой воды на территориях, пострадавших от подтопления, а также усиленное обеззараживание питьевой воды на водозаборах в Забайкальском крае, где сохраняется высокий уровень паводковых вод, обеспечивает профилактику роста инфекционной заболеваемости", — добавляется в сообщении. Уточняется, что контроль обеззараживания питьевой воды ведется на всех ранее подтопленных территориях.

Также ведомством организовано оповещение населения о необходимости отстаивания и кипячения воды перед использованием. Контролируется обеспечение населения бутилированной, а также доставляемой водовозами питьевой водой.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, продолжается мониторинг инфекционной заболеваемости в зонах риска. Уровни заболеваемости на всех территориях, подвергшихся подтоплению, не превышают показателей июня-июля 2017 года. Кроме того, продолжается иммунизация населения на всех территориях, подвергшихся подтоплению. На 12 августа привито против гепатита А более 27 тысяч человек, против дизентерии – более 600 взрослых.