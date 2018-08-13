"Синяки от дубинок на теле": сибиряк умер после задержания полицейскими

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Омске следователи разбираются в запутанной истории гибели 34-летнего местного жителя Алексея Трушникова. Он скончался после драки, разнимать которую приехал наряд патрульно-постовой службы. Родственники погибшего утверждают, что его забили дубинками полицейские. В Следственном комитете не спешат с выводами и ждут заключения судмедэкспертов. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшедшего.
Ночные разборки
В ночь на 10 июля 2018 года жителей пятиэтажки на улице Попова в Омске разбудили крики с улицы. Там выясняли отношения Алексей Трушников и Сергей Капитонов. Причиной конфликта, как думают родственники Алексея, стала девушка, которую не поделили молодые люди. Разговор на повышенных тонах закончился рукоприкладством.
По словам Капитонова, Трушников, будучи пьяным или находясь под воздействием наркотиков, бросился на полицейских с кулаками, но получил отпор. "Его повалили на землю и стали избивать резиновыми дубинками, — говорит он. — Даже когда на Алексея надели наручники, он пытался сопротивляться. Патрульные в ответ продолжали наносить ему удары по туловищу и по голове".
Родственники погибшего ссылаются на видевшую драку девушку, которая также утверждает, что силовики били Трушникова дубинками. "Когда прибыл наряд, парень сам подошел к полицейским и стал о чем-то с ними спорить. Дебоширу предложили проехать в отдел. Он отказался и бросился бежать, однако его догнали, повалили на землю и стали избивать. Я слышала звуки ударов и стоны, но чем именно били, не видела", — сообщила девушка.
Другой свидетель считает, что серьезные травмы Алексей получил еще до приезда полиции. "Я услышал крики, вышел на балкон и увидел, как дерутся двое. Один лежал на спине, а второй сидел сверху и бил оппонента по лицу, — рассказал РИА Новости Александр Андреев. — Это продолжалось минут 20-30. Потом приехала полиция. Лично я не видел, избивали ли они лежащего".
Так или иначе, Трушников перестал подавать признаки жизни уже после появления наряда. Врачи скорой не смогли помочь пострадавшему и лишь констатировали смерть.
Безуспешные поиски
Татьяна обзванивала морги, но везде уверяли: погибший по фамилии Трушников к ним не поступал. Хотя при себе у Алексея были паспорт и мобильный телефон.
"Только через знакомого похоронного агента я узнала, где находится тело. Мы с мужем сразу отправились туда, но нас почему-то не пустили на опознание, а тело выдали лишь через несколько дней за час до похорон, — продолжает она. — К тому времени его уже привели в нормальный вид. Однако сотрудник агентства видел Алексея в морге еще до косметических процедур — его лицо было изуродовано: раздроблен нос, проломлен череп, дыра между глаз".
Ключевой свидетель или виновник?
Сразу после драки следователи возбудили уголовное дело по статье 111 часть 4 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
"Сотрудница СК уверяла нас, что Алексей в одиночку чуть ли не до смерти избил приехавших на вызов полицейских, — уточняет Татьяна Трушникова. — Хотя он никогда не занимался никакими единоборствами, да и весил всего 60 килограммов". Правда, по словам брата погибшего, Дениса, Алексей не отличался спокойным нравом и мог кинуться в драку.
Следователи не исключают, что Капитонов намеренно оговаривает сотрудников полиции с целью отвести от себя подозрения. В разговоре с корреспондентом РИА Новости Сергей отметил, что у него имеется видеозапись с регистратора автомобиля, на которой "все отлично видно". Но предоставить ее не смог.
Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Омской области Алексей Командыков, в ведомстве сейчас проводится внутренняя проверка, в рамках которой предстоит установить, обоснованно ли наряд ППС применил физическую силу и спецсредства. По закону проверка проводится в течение 30 суток и на днях должна завершиться.