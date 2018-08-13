"Синяки от дубинок на теле": сибиряк умер после задержания полицейскими

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Омске следователи разбираются в запутанной истории гибели 34-летнего местного жителя Алексея Трушникова. Он скончался после драки, разнимать которую приехал наряд патрульно-постовой службы. Родственники погибшего утверждают, что его забили дубинками полицейские. В Следственном комитете не спешат с выводами и ждут заключения судмедэкспертов. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшедшего.

Ночные разборки

В ночь на 10 июля 2018 года жителей пятиэтажки на улице Попова в Омске разбудили крики с улицы. Там выясняли отношения Алексей Трушников и Сергей Капитонов. Причиной конфликта, как думают родственники Алексея, стала девушка, которую не поделили молодые люди. Разговор на повышенных тонах закончился рукоприкладством.

"Как такового конфликта между нами не было, а жестокой драки — тем более. Леша ударил меня бутылкой по голове и повалил на землю, — рассказал РИА Новости Сергей Капитонов. — Несколько минут мы боролись, а потом приехал наряд патрульно-постовой службы. Стражей порядка вызвал кто-то из жильцов".

По словам Капитонова, Трушников, будучи пьяным или находясь под воздействием наркотиков, бросился на полицейских с кулаками, но получил отпор. "Его повалили на землю и стали избивать резиновыми дубинками, — говорит он. — Даже когда на Алексея надели наручники, он пытался сопротивляться. Патрульные в ответ продолжали наносить ему удары по туловищу и по голове".

Родственники погибшего ссылаются на видевшую драку девушку, которая также утверждает, что силовики били Трушникова дубинками. "Когда прибыл наряд, парень сам подошел к полицейским и стал о чем-то с ними спорить. Дебоширу предложили проехать в отдел. Он отказался и бросился бежать, однако его догнали, повалили на землю и стали избивать. Я слышала звуки ударов и стоны, но чем именно били, не видела", — сообщила девушка.

© Фото предоставлено родственниками Алексея Трушникова Место, где произошла драка © Фото предоставлено родственниками Алексея Трушникова Место, где произошла драка

Другой свидетель считает, что серьезные травмы Алексей получил еще до приезда полиции. "Я услышал крики, вышел на балкон и увидел, как дерутся двое. Один лежал на спине, а второй сидел сверху и бил оппонента по лицу, — рассказал РИА Новости Александр Андреев. — Это продолжалось минут 20-30. Потом приехала полиция. Лично я не видел, избивали ли они лежащего".

Так или иначе, Трушников перестал подавать признаки жизни уже после появления наряда. Врачи скорой не смогли помочь пострадавшему и лишь констатировали смерть.

Безуспешные поиски



"Когда Леша не пришел домой ночевать, мы сразу забеспокоились, потому что раньше такого не было. К тому же на следующий день он должен был уезжать на вахту, — говорит РИА Новости мать погибшего Татьяна Трушникова. — С самого утра я обзвонила все окрестные больницы — безрезультатно. Потом набрала номер его бывшей девушки Ирины (из-за которой и произошел конфликт). Она как ни в чем не бывало сообщила, что мой сын умер".

Татьяна обзванивала морги, но везде уверяли: погибший по фамилии Трушников к ним не поступал. Хотя при себе у Алексея были паспорт и мобильный телефон.

"Только через знакомого похоронного агента я узнала, где находится тело. Мы с мужем сразу отправились туда, но нас почему-то не пустили на опознание, а тело выдали лишь через несколько дней за час до похорон, — продолжает она. — К тому времени его уже привели в нормальный вид. Однако сотрудник агентства видел Алексея в морге еще до косметических процедур — его лицо было изуродовано: раздроблен нос, проломлен череп, дыра между глаз".

© Фото представлено родственниками Алексей Трушников © Фото представлено родственниками Алексей Трушников

Ключевой свидетель или виновник?

Сразу после драки следователи возбудили уголовное дело по статье 111 часть 4 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

"Сотрудница СК уверяла нас, что Алексей в одиночку чуть ли не до смерти избил приехавших на вызов полицейских, — уточняет Татьяна Трушникова. — Хотя он никогда не занимался никакими единоборствами, да и весил всего 60 килограммов". Правда, по словам брата погибшего, Дениса, Алексей не отличался спокойным нравом и мог кинуться в драку.

В региональном следственном управлении СКР сообщили, что оба дебошира оказали сопротивление сотрудникам полиции. "На теле погибшего действительно есть полосовидные следы, скорее всего, от дубинок, однако, по заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, — проинформировала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. — Сейчас специалисты пытаются установить, от чьих именно действий скончался потерпевший. Если это не получится, будет назначена комиссионная экспертиза. В числе потенциальных подозреваемых следствие рассматривает как сотрудников полиции, так и того, с кем у погибшего произошла драка. Он сейчас находится под подпиской о невыезде".

Следователи не исключают, что Капитонов намеренно оговаривает сотрудников полиции с целью отвести от себя подозрения. В разговоре с корреспондентом РИА Новости Сергей отметил, что у него имеется видеозапись с регистратора автомобиля, на которой "все отлично видно". Но предоставить ее не смог.

Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Омской области Алексей Командыков, в ведомстве сейчас проводится внутренняя проверка, в рамках которой предстоит установить, обоснованно ли наряд ППС применил физическую силу и спецсредства. По закону проверка проводится в течение 30 суток и на днях должна завершиться.