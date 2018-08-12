В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате въезда в столб маршрутного такси на трассе А-108 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"На 155 километре трассы А-108 маршрутное такси наехало на препятствие (столб). По предварительным данным, пострадали четыре человека", — пояснили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В свою очередь источник агентства в экстренных службах сообщил, что после ДТП с маршруткой в центральную районную больницу Можайска доставлены шесть человек. По его словам, всего в маршрутке находились 15 человек.

Обстоятельства ДТП уточняются, на месте работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших в результате ДТП несовершеннолетних пока нет.