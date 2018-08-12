В заповеднике рядом с Ялтой локализовали природный пожар

ЯЛТА, 12 авг — РИА Новости. Пожар в горнолесном заповеднике над Ялтой, который начался днем ранее, в 19.00 воскресенья был локализован, площадь составила 26 гектаров, сказал РИА Новости помощник начальника крымского управления МЧС России Владимир Иванов.

"Пожар локализован, примерная площадь составляет 26 гектаров. Идет проливка территории. Вертолеты будут работать до 19.00, ночью будет проводиться окарауливание. Тушение пожара будет продолжено", — сказал Иванов.

Пожар в горнолесном заповеднике над Ялтой начался днем в субботу. По данным ГУ МЧС Крыма, площадь пожара на 15.00 мск составляла 19 гектаров, тушение осложняется сложным рельефом местности и ветром. В Крым из Москвы для тушения пожара в лесу над Ялтой был переброшен самолет МЧС ИЛ-76, который сбросил вечером в воскресенье на очаг пожара 42 тонны воды. На тушении пожара задействовано три вертолета МЧС Ми-8 и около 500 человек.