В горах Алтая туристы терпят бедствие

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туристическая группа из четырех человек терпит бедствие в горах Алтая, спасатели пока не могут поднять вертолет для помощи из-за сильного дождя и ветра, сообщили РИА Новости в пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

"Сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай. Туристическая группа из четырех человек терпит бедствие на горной вершине Ак-Кем (4100 м). Экстренно помочь туристам не позволяет погода – в горах дождь, переходящий в снег, и сильный ветер", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тургруппа сообщила о бедственном положении по спутниковому телефону. На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением.

"Туристы замерзают, самостоятельно спуститься с горы не могут. Со слов туристов известно, что все четверо мужчин из Кемерово", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пеший путь до группы даже при благоприятной погоде займет у спасателей не менее трех суток, а в настоящее время подобное восхождение вообще невозможно.

"Если погода в горах нормализуется, вылет вертолета мы можем планировать не ранее утра 13 августа. Все меры, которые возможно предпринять экстренно, предприняты. К эвакуации готовы и техника и спасатели, но ситуация для спасательной операции в настоящее время крайне неблагоприятна. Туристам необходимо держаться. Они находятся на постоянной связи с сезонным спасательным постом, который находится у подножия горы, и получают рекомендации по выживанию в экстремальных условиях", — сказал собеседник агентства.

Сегодня вертолет МЧС из Красноярска будет передислоцирован максимально близко к месту происшествия для того, чтобы при малейшем улучшении погоды обеспечить эвакуацию.