В МВД рассказали о состоянии полицейских, на которых напал мужчина

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жизни раненных ножом двух полицейских, которые пострадали при задержании мужчины на юго-востоке Москвы, ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в столичном управлении МВД рассказали агентству, что вечером 11 августа поступила информация о краже из магазина в районе Волгоградского проспекта. Прибывший сотрудники обнаружили мужчину, который напал на полицейских с ножом. В результате двое сотрудников были ранены, к злоумышленнику применили табельное оружие. В результате нападавший и двое полицейских были госпитализированы.

По данным МВД, пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь. Один из них с резаной раной переносицы с повреждением слёзного мешка, после оказания помощи продолжит лечение амбулаторно, второй с колото-резаным ранением шеи госпитализирован в реанимационное отделение.

"В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, угроза для жизни отсутствует",- пояснила Волк.