Москалькова назвала сообщения о том, что Сенцов покинул колонию, фейком

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинский гражданин Олег Сенцов, осужденный в РФ, находится в колонии, сообщения о его отправке куда-либо являются фейком, заявил РИА Новости в воскресенье Алексей Зловедов, пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Сенцов находится в колонии, никаких изменений по этому поводу нет. Все эти сообщения — фейк и ерунда", — сказал он, комментируя сообщения о том, что Сенцов на борту самолета вылетел из региона, возможно, в Киев.

Ранее ФСИН опровергла сообщения о том, что Сенцов покинул колонию.

Журналист Виктория Ивлева ранее написала в Facebook, что Сенцов вечеров в субботу вылетел из Салехарда.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку. Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы.