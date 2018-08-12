Стали известны подробности двух ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб и еще 14 пострадали, в том числе дети, в двух дорожных авариях на востоке Крыма в районе Феодосии, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД Ольга Богославская.

Ранее МЧС сообщало, что обе аварии произошли утром в воскресенье на трассе Симферополь — Керчь. Первая авария — с участием трех автомобилей за пределами села Насыпное, вторая — с участием двух автомобилей в поселке Приморское.

"Утром произошло два ДТП. Рядом с Насыпным, предварительно, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Dodge. Всего в результате ДТП пострадали восемь человек, из них двое детей", — сказала Богославская.

По ее словам, второе ДТП в районе поселка Приморский также произошло в результате лобового столкновения.

"Автомобиль Geely выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Chery. В автомобиле Chery пострадало пять человек, из них двое детей, в автомобиле Geely один пассажир погиб и один человек пострадал", — сказала в МВД.

Обстоятельства ДТП выясняются.