Рядом с Ялтой загорелся горнолесной заповедник

ЯЛТА, 12 авг — РИА новости. Пожар в горнолесном заповеднике над Ялтой с утра воскресенья тушат два вертолета с водосливными устройствами и до 100 человек личного состава, ожидается прибытие еще одного вертолета, сообщил РИА Новости помощник начальника крымского управления МЧС России Владимир Иванов.

Сообщение о пожаре в лесу над Ялтой пришло накануне в 16.23. Сильный ветер и труднодоступный горный рельеф местности осложняли его тушение в заповеднике над Ялтой, площадь пожара на вечер субботы составляла 1,5 гектара.

"В 05.30 утра работа по борьбе с огнем в зоне чрезвычайного происшествия началась и с воздуха. К месту ЧП вылетело воздушное судно, вертолет МИ-8 МЧС России, который по состоянию на 09.00 час. Совершил 10 сбросов воды в очаг пожара. Продолжается сброс воды с помощью водосливных устройств. Кроме этого в 09.00 к работе подключился еще один вертолет МИ-8 Южного регионального центра МЧС Росси", — сообщил Иванов.

Он отметил, что вскоре в район пожара прибудет еще один вертолет МЧС из Ростова-на-Дону. По данным лесников, площадь пожара увеличилась до 15 гектаров.

"Разведка места ЧП беспилотными летательными аппаратами не дала своего результата, так как ночью ветер поменял свое направление и в ущелье образовалось сильное задымление. Также огонь перешел в лощину на участок скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии. Личному составу приходится работать по фронту очага пожара в условиях жаркой погоды и сильной задымленности", — сказал Иванов.

К тушению пожара в Ялте привлечены сотрудники лесхоза, МЧС, отряда "Крымспас", а также до 40 сотрудников Росгвардии и 15 добровольцев. Иванов рассказал, что для обеспечения личного состава водой была сооружена запруда на горной речке, чтобы водовозкам не спускаться с гор по труднопроходимым дорогам к водоемам в городской черте.

На данный момент прогнозировать время локализации и ликвидации пожара сложно, сказал Иванов. Спасатели рассчитывают, что прилет третьего вертолета МИ-8 поможет переломить ситуацию и справиться с возгоранием хвойного леса в чрезвычайно труднодоступной местности.

Пожары хвойных лесов в ущелье Уч-Кош в горах над Ялтой происходили ранее в засушливые годы. Их ликвидация осложнялась труднодоступностью местности и сильным ветром. Причинами пожара становились природные факторы и человеческая деятельность. В конце апреля и в мае 2018 года лесники и сотрудники Ялтинского горнолесного заповедника ликвидировали возгорания на территории Ливадийского лесничества на склонах плато Ай-Петри.