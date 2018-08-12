Под Иваново иномарка с четырьмя детьми столкнулась с фурой

БРЯНСК, 12 авг — РИА Новости. Легковой автомобиль, в салоне которого находилось четверо детей, столкнулся с большегрузом в Ивановской области, в результате чего погибла девочка, остальные дети и двое взрослых получили травмы разной степени тяжести, сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло в ночь на воскресенье около 1.50 мск на 115-м километре трассы М-7 "Волга" в Ивановском районе возле деревни Никульское. По предварительным данным, водитель Toyota Highlander, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с большегрузом.

"В салоне легковой иномарки на момент ДТП находилось четверо детей. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Девочка-подросток, находившаяся на момент аварии на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончалась в медучреждении. Также госпитализирована мать пострадавших детей. Мужчина, управлявший кроссовером, получил незначительные телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель фургона не пострадал.

Полиция работает на месте ДТП. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Выясняется, каким образом перевозились дети. Использовались ли для их перевозки детские удерживающие устройства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.