В Омской области десять детей отравились в летнем лагере

НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Десять детей с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы из оздоровительного лагеря "Юбилейный" в Омской области, сообщает в субботу минздрав региона.
В облминздраве отметили, что у госпитализированных детей взят материал на исследование — возбудитель вирусной кишечной инфекции (норовирус) не обнаружен.
"Все дети чувствуют себя хорошо, состояние удовлетворительное, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было. Было принято решение о закрытии сезона в лагере. За вывезенными детьми установлено наблюдение участковой педиатрической службой", — добавили в министерстве.