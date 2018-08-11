В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве пропавшей девушки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Арестован житель Нижнего Новгорода, подозреваемый в убийстве и инсценировке похищения девушки, сообщает районная прокуратура.

По факту безвестного исчезновения 23-летней девушки 6 августа региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье "убийство". Позже следователи установили, что пропавшая стала жертвой преступления. По подозрению в убийстве задержан 33-летний знакомый погибшей. Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в подвале дома, где жил подозреваемый.

Мужчину задержали в пятницу, в субботу он заключен под стражу.

"Прокуратурой Сормовского района поддержано ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 33-летнему жителю Нижнего Новгорода. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый, спрятав тело девушки в подвале, стал требовать от ее родителей выкуп за дочь в размере 4 миллионов рублей под предлогом того, что вернет ее живой. По данным ведомства, мужчина получил от родителей 200 тысяч рублей и попытался скрыться из города, но его задержали сотрудники полиции.