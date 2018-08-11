В Подмосковье парашютист погиб во время экстремального пилотирования

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Опытный парашютист погиб, выполняя экстремальную фигуру пилотажа на территории подмосковного аэродрома Большое Грызлово, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Опытный парашютист погиб, врезавшись в здание аэродрома Большое Грызлово в Подмосковье. По предварительным данным, при выполнении фигуры "свуп" спортсмен допустил ошибку в определении высоты разворота, и окончание маневра произошло на недопустимо малой высоте", — говорится в сообщении ведомства в Twitter

Парашютист попытался исправить ошибку и резко развернулся в противоположенную сторону, но ошибся с местом приземления и врезался в административное здание аэродрома, сообщили в СК.

Пострадавший скончался на месте. Следователи проводят проверку, опрашивают очевидцев происшествия и администрацию аэродрома.

"Свуп" — пилотирование высокоскоростных куполов в парашютном спорте. Данная дисциплина считается одной из самых молодых и экстремальных. Основные действия спортсмены выполняют не на высоте, а у самой земли. Это быстрое снижение с высокими горизонтальными скоростями, при подходе к земле достигающими более 100 километров в час.