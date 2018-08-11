Правозащитники сообщили подробности дела об избиении в ярославской колонии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отбывающий наказание в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров признан потерпевшим по уголовному делу об избиении его сотрудниками ФСИН и получил госзащиту, сообщил на своей странице в соцсети Facebook юридический фонд "Общественный вердикт", осуществляющий защиту осужденного.
"В пятницу Евгения Макарова, который находится в штрафном изоляторе колонии №8, посетил адвокат Эльдар Лузин… Адвокат Лузин рассказал, что 8 августа Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1 (часть 3 статьи 286 УК РФ). Однако пока в статусе потерпевшего по делу его никто не допрашивал", — говорится на странице в соцсети фонда, юристы которого представляют интересы Макарова.
По данным фонда, Макарову вручили постановление о государственной защите. "Конкретной информации о том, в чем она должна выражаться, в постановлении нет. В документе говорится о том, что необходимо обеспечить Евгения Макарова госзащитой в связи с уголовным делом, а исполнение возложить на начальника колонии №8", — отмечается в сообщении.