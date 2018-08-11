Правозащитники сообщили подробности дела об избиении в ярославской колонии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отбывающий наказание в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров признан потерпевшим по уголовному делу об избиении его сотрудниками ФСИН и получил госзащиту, сообщил на своей странице в соцсети Facebook юридический фонд "Общественный вердикт", осуществляющий защиту осужденного.

Видео с жестоким избиением Макарова в июле опубликовала "Новая газета" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

"В пятницу Евгения Макарова, который находится в штрафном изоляторе колонии №8, посетил адвокат Эльдар Лузин… Адвокат Лузин рассказал, что 8 августа Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1 (часть 3 статьи 286 УК РФ). Однако пока в статусе потерпевшего по делу его никто не допрашивал", — говорится на странице в соцсети фонда, юристы которого представляют интересы Макарова.

По данным фонда, Макарову вручили постановление о государственной защите. "Конкретной информации о том, в чем она должна выражаться, в постановлении нет. В документе говорится о том, что необходимо обеспечить Евгения Макарова госзащитой в связи с уголовным делом, а исполнение возложить на начальника колонии №8", — отмечается в сообщении.