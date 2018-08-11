На заброшенной птицефабрике в Дагестане нашли схрон с боеприпасами

МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. Тайник с боеприпасами нашли и уничтожили в поселке Шамхал в пригороде Махачкалы на территории заброшенной птицефабрики, сообщает управление Росгвардии по республике.

"Сотрудникам инженерно-технического отделения махачкалинского ОМОН поступило сообщение от полицейских о том, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в вентиляционной шахте помещения заброшенной птицефабрики схрон с боеприпасами", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в схроне нашли гранаты, пустые магазины от автомата Калашникова и патроны разного калибра. Саперы ОМОН обезвредили гранаты и передали боеприпасы сотрудникам полиции для экспертизы.

В управлении Росгвардии отметили, что после обнаружения схрона оперативники МВД задержали мужчину, у которого были обнаружены гранаты, запалы и патроны. "Все найденное было передано на экспертизу", — отмечается в сообщении.