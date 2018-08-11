Сенцов не имеет дефицита массы тела, заявило пресс-бюро ФСИН

Москва, 11 авг — РИА Новости. Осужденный за терроризм и объявивший в колонии голодовку украинец Олег Сенцов, не имеет дефицита массы тела, и не нуждается в экстренной госпитализации, сообщает в субботу пресс-бюро ФСИН России.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов, отбывающий наказание в колонии в Ямало-ненецком автономном округе, якобы похудел на 30 килограммов с середины мая.

"От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени. Таким образом, на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. От предложенной госпитализации в больницу осужденный отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации не установлено", — говорится в сообщении ведомства.

По результатам консилиума врачей от 10 августа, состояний, угрожающих жизни пациента не отмечено. Врачи оценивают состояние Сенцова как удовлетворительное.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала объявленной Сенцовым голодовки он получил 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарства для Сенцова потрачено более 95 тысяч рублей или 1100 рублей в сутки.

В России Олег Сенцов был приговорен судом к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку. Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы.