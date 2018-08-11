В ДТП под Волгоградом погибла семья с двумя детьми

ВОЛГОГРАД, 11 авг — РИА Новости. Родители с двумя маленькими детьми погибла в ДТП под Волгоградом, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

© Фото : ГУ МВД РФ по Волгоградской области Автомобиль виновника ДТП после аварии в Среднеахтубинском районе, Волгоградской области. 10 августа 2018 © Фото : ГУ МВД РФ по Волгоградской области Автомобиль виновника ДТП после аварии в Среднеахтубинском районе, Волгоградской области. 10 августа 2018

По данным ведомства, на автодороге Волгоград – Краснослободск — Средняя Ахтуба, в пятницу поздним вечером 22-летний водитель на машине "Додж Рам", совершая обгон, выехал на встречную полосу и на полной скорости врезался в автомобиль "Хонда Аккорд", под управлением 39-летнего жителя Волгоградской области. В салоне "Хонды", как сообщили РИА Новости в пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, с ним ехали жена и двое детей.

"В результате ДТП водитель и трое его пассажиров: 33-летняя женщина и две девочки, 5 и 7 лет, находившиеся на заднем сиденье в детских удерживающих устройствах, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — сообщает в релизе ведомство.

Как сообщили РИА Новости в полиции, виновник ДТП не пострадал, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.