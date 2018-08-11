В хабаровском селе два человека погибли и трое получили ожоги при пожаре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг — РИА Новости. Два человека погибли и трое, в том числе ребенок, доставлены в больницу с ожогами после пожара в частном доме в селе Ильинка Хабаровского края, сообщает в субботу ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме в дачном обществе села, на место вызова оперативно прибыли два отделения пожарных, к этому времени строение полностью было охвачено огнем, обрушилось перекрытие второго этажа, всего огонь охватил 60 квадратных метров, была угроза перехода на соседние постройки.

"По предварительным данным, во время происшествия в доме находилось 5 человек. Из горящего строения удалось спастись только двум женщинам и ребенку 2015 года рождения. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены бригадами скорой помощи в медицинское учреждение Хабаровска", — информирует ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Уточняется, что возгорание поздно обнаружили и поздно вызвали пожарную охрану, к ликвидации огня привлекалось 11 человек и 3 единицы техники. Устанавливается причина пожара и виновный.

"По данному факту проводится поверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и следственных органов. Специалистами испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю ведется осмотр места происшествие и сбор материалов для пожарно-технической экспертизы", — сообщает региональный главк МЧС.