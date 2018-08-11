У австрийского альпиниста остановилось сердце при восхождении на Эльбрус

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Альпинист из Австрии погиб во время восхождения на гору Эльбрус из-за остановки сердца, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"В 05.20 (4.20 мск) 11 августа 2018 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР, поступила предварительная информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из 4 человек, при восхождении на гору Эльбрус у одного из членов группы произошла остановка сердца", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что на место происшествия вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе четырех человек личного состава и одной единицы техники.