Под Краснодаром четыре человека погибли в ДТП с легковыми автомобилями

КРАСНОДАР, 11 авг — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись под Краснодаром, в результате ДТП погибли четверо, один человек пострадал, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Как информирует пресс-служба ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на первом километре западного подъезда к Краснодару около 22.00 мск пятницы.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Tiida.

"В результате ДТП на месте от полученных травм скончались женщина-водитель и две пассажирки Mitsubishi, а также женщина из Nissan. В лечебное учреждение с травмами госпитализирован мужчина из автомобиля Nissan", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, а также сотрудники других экстренных служб.

"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося", — сообщает полицейский главк.