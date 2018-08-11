Полиция проводит проверку из-за осквернения мемориала в Подмосковье

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту осквернения мемориала солдатам Великой Отечественной войны в городе Дедовске Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По данным портала "Подмосковье сегодня", неизвестные подожгли венки возле памятника. Из-за пожара частично разрушена штукатурка, а также полопалась плитка у постамента.

"По данному факту полицией проводится проверка", — пояснили агентству в пресс-службе, подтвердив факт произошедшего.

Подробности инцидента и то, какой именно ущерб нанесен мемориалу, пока уточняются.