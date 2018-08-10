В Москве в результате ДТП перевернулась скорая с пациентом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Машина "скорой помощи", перевозившая пациента, перевернулась в результате столкновения с внедорожником в районе Ломоносовского проспекта в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе Ломоносовского проспекта произошло столкновение внедорожника и автомобиля медицинской службы, который в результате ДТП опрокинулся набок. По предварительным данным, никто не пострадал", — пояснили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что "скорая" везла в больницу пациента, его забрала другая машина "скорой помощи", которая приехала на место аварии. Разлива топлива автомобилей не произошло. Обстоятельства ДТП уточняются.